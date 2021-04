Quando l’associazione culturale organizza una giornata di orientamento per le superiori

Per il secondo anno di fila, l’associazione culturale Parrhesia organizza l’orientamento post diploma per tutti i ragazzi delle superiori che vorranno partecipare.

Questo evento online, che si svolgerà nelle giornate del 23 e 24 aprile dalle 14.30 alle 18, non comprenderà solo facoltà universitarie, ma anche altre possibilità, come ad esempio il servizio civile e l’esercito.

I relatori scelti per i vari incontri, provenienti tutti da diverse realtà, universitarie e non, racconteranno la propria esperienza e saranno disponibili non solo a rispondere alle domande dei ragazzi, ma anche ad essere ricontattati successivamente all’incontro nel caso in cui rimanesse qualche dubbio riguardo a ciò che è stato detto durante la videochiamata.

Sul sito internet dell’associazione è possibile trovare tutte le informazioni relative all’evento, ma soprattutto le facoltà e gli orari in cui poter ascoltare i relatori. Nei giorni dell’orientamento, per accedere alla chiamata interessata, basterà entrare sul sito all’orario stabilito per l’incontro e cliccare, nella tabella che si trova in basso, sul nome della facoltà/esperienza scelta, accedendo direttamente alla classe virtuale dell’incontro.