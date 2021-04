Covid, Fontana ringrazia gli alpini, “sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto oggi, durante la seduta del Consiglio regionale, che ha celebrato la ‘Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’ istituita con legge regionale per il 2 aprile.

Il presidente si è detto “orgoglioso di aver partecipato all’approvazione di quella legge” e ha ricordato “il piccolo grande miracolo di Bergamo con la costruzione dell’ospedale da campo per il contrasto al Covid. Questa sera, in onore degli Alpini, il Pirellone e Palazzo Lombardia si illumineranno di verde”.

Fontana ha quindi evidenziato il “contributo dell’Associazione Nazionale Alpini e lo sforzo abnorme per arginare il virus, fornendo assistenza e salvando vite umane”.

“Lo scorso anno – ha aggiunto il governatore – l’Associazione nazionale Alpini ha impiegato in Lombardia oltre 3 mila volontari, per oltre 230 mila ore e ha raccolto più di 4 milioni e mezzo di euro. Siamo orgogliosi di voi, siete portatori di valori etici e di concretezza. È per questo che la gente vi ama. Siete dimostrazione di efficienza e di abnegazione”.

“Se ci sarà bisogno – ha concluso Fontana – voi ci sarete sempre”.