Ha il Covid ma va a messa a Somma Lombardo, il medico la riconosce e chiama i carabinieri

Una sanzione sarà inevitabile, ma rischia anche una denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti in materia di contenimento dell’epidemia la donna che positiva al Covid, anziché restare in isolamento a casa, ha deciso di andare a messa.

L’episodio è accaduto a Somma Lombardo sabato 17 aprile: una signora, nonostante la positività riscontrata, si è recata alla chiesa San Giovanni di Mezzana per seguire la funzione religiosa.

Nell’edificio religioso era però presente anche il suo medico di base, che l’ha riconosciuta e ha chiamato i carabinieri. I militari della stazione di Somma Lombardo hanno convinto la donna a farsi accompagnare in ospedale, anche perché in stato confusionale.