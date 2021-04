Covid19, in Svizzera scoperto un caso di variante indiana

Scoperto in Svizzera un primo caso della variante del Covid-19 che sta contribuendo all’esplosione dell’epidemia in India. Ad annunciarlo oggi, sabato 24 aprile, è stata l’autorità sanitaria pubblica con Tweet dell’Ufficio federale della sanità pubblica: “Il primo caso della variante indiana del Covid-19 è stato scoperto in Svizzera” aggiungendo che la variante del virus è stata trovata in una persona in transito in uno degli aeroporti del Paese.

La variante indiana

La variante indiana del è stata scoperta il 5 ottobre del 2020 nel Maharashtra, stato dell’India Centro-occidentale, conosciuto per la capitale Mumbai. Già presente in Italia è stata sequenziata a Firenze il 10 marzo. La caratteristica principale è che presenta due mutazioni, ma non è ancora del tutto chiaro se sia più pericolosa per mortalità, contagiosità e contrasto ai vaccini.