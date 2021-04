Dal canottaggio ai vaccini: una primavera d’impegno per l’Associazione Nazionale Carabinieri

Si divideranno tra i due principali eventi della Schiranna, ma non lasceranno la postazione di via Ottorino Rossi dove operano dalla scorsa estate.

Sarà una primavera impegnativa per i volontari della ANC – Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Varese.

«Siamo in via Ottorino Rossi per i tamponi dalla scorsa estate, nella tenda della Croce Rossa Italiana – spiega Roberto Leonardi, presidente della sezione – Poi, prima di Natale, quando di vaccini a Varese ancora non si parlava, ci hanno contattato per gli europei di canottaggio, che si svolgono a Schiranna dal 5 all’11 aprile. Poi si sono aggiunti i vaccini: e alla chiamata alle associazioni per dare la disponibilità di volontari, non ci siamo sottratti».

Così i 30 volontari operativi dell’associazione si divideranno sui tre servizi, soprattutto nella prima decade di aprile: «In questi primi giorni ci impegnerà di più il canottaggio, un’esperienza breve ma intensa: saremo operativi dal 3 all’11 – spiega Leonardi – Per i vaccini soprattutto all’inizio non penso ci saranno grossi problemi, con un solo tendone. Noi ci occupiamo dell’esterno, in particolare avremo un presidio, insieme ad altri volontari, subito prima dell’ingresso affinchè non sbaglino l’entrata. L’altro presidio sarà all’uscita del percorso, per assistere le persone che entrano ed escono nel grande parcheggio del centro».