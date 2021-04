Dal fascino del Brasile all’incanto musicale di Villa Bossi, le proposte di Varesecorsi weekend

Settimo week-end culturale di VareseCorsi, appuntamenti dedicati alla cultura, alla storia, all’arte, in modalità online. Gli incontri sono gratuiti, su prenotazione. Questo fine settimana sono in programma 4 incontri, con nuovi appuntamenti a seguire nelle prossime settimane. Per prenotarsi gratuitamente e ricevere il link scrivere a segreteria@ilcavedio.it

BRASILE E ITALIA – Due popoli uniti da un abbraccio con Elaine Santos dos Reis Venerdì 23 aprile ore 18.

Una serata dedicata allo scambio culturale che unisce da sempre questi due grandi paesi, partendo dai toni ironici del “cacao meravigliao” viaggiando verso la cultura, le tradizioni e i costumi dell’affascinante popolo brasiliano. Elaine Santos dos Reis è attualmente Collaboratrice ed Esperta Linguistica di Lingua Portoghese presso l’Università di Napoli L’Orientale e dal 2016 insegna lingua portoghese presso Varesecorsi.

VILLA BOSSI di Bodio Lomnago con Guido Rizzi

Sabato 24 aprile ore 11

Benvenuti a Villa Bossi. Un viaggio musicale tra muri antichi, mani sapienti e profumo di legno. Guido Bizzi è ingegnere, imprenditore e musicista. Dal 2008 è proprietario di Villa Bossi, che ha trasformato in un attraente luogo di musica.

ORIGIN OF CHARITY IN THE U.K. con Laura Ferrarini

Sabato 24 aprile ore 20.30

La storia delle fondazioni umanitarie inglesi, il concetto di Charity e diritti umani nella cultura inglese. Laura Ferrarini insegna Inglese e Tedesco per Varesecorsi dal 2017.

VENDERE IN EPOCA MODERNA con Paolo Ambrosetti

Domenica 25 aprile ore 10.30

Sei un commerciante oppure vuoi vendere un prodotto online? In un’ora ti spiego: come usare correttamente i canali social; come creare una community di clienti che ti seguano; come fare post virali su Facebook e Instagram;l’importanza del BLOG e dello Storytelling; Whatsapp; Il mix corretto offline/online Paolo Ambrosetti commerciante e storyteller, blogger e conoscitore delle innovative tecniche di comunicazione in ambito retail, ha vinto il premio di Giovane Imprenditore dell’anno ed è ambasciatore della corretta etica commerciale online in Italia.