Dal sindacato pensionati Cgil un’importante donazione per il fondo Varese aiuta

Nuove donazioni di diverse migliaia di euro da parte di Sindacato pensionati della Cgil destinate a Varese aiuta, il fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Varese e nato durante il lockdown per consentire di allargare i sostegni per chi, a causa della situazione di emergenza, si trova in difficoltà economica e sociale.

«Un nuovo generoso contributo che va a sostenere chi ha subito le conseguenze drammatiche della pandemia e delle nuove povertà – dice l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – la dimostrazione dell’importanza di fare rete e unire gli sforzi per uscire al più presto dalla crisi. Ringrazio in particolare il segretario della Spi Dino Zampieri per la sensibilità e generosità mostrate».

Un contributo che arriva proprio a ridosso della Festa dei lavoratori, in linea con lo slogan scelto dai sindacati per la celebrazione di quest’anno, che con le parole “l’Italia si cura con il lavoro” è un inno alla volontà di guadare avanti per costruire il futuro e uscire al più presto dalla situazione di emergenza.

Negli ultimi mesi, grazie alla generosità dei varesini, sono stati già raccolti 135mila euro: risorse che il Comune sta già impiegando per sostenere le persone in difficoltà.