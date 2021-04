Dal trasloco del mercato, a una cicogna frettolosa nel podcast del 7 aprile

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 7 aprile e scelte per voi dalla redazione.

Anche gli over80 possono prenotare da mercoledì il vaccino sul portale di Poste. Lo ha comunicato la Direzione generale Welfare di Regione Lombardia. Il portale di Poste è attivo per le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid-19 per gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini. Chiuso, invece, il sistema di prenotazione di Aria che rimane disponibile solo per le adesioni del mondo della scuola.

Il sindaco di Samarate la sua richiesta la metterà nero su bianco. Enrico Puricelli ha ben chiara la parola d’ordine: vorrebbe una vaccinazione totale, come si è fatto per il focolaio di Viggiù, in Valceresio. Certo, le condizioni sono diverse, Samarate è una cittadina, Viggiù un paese, ma i numeri dell’emergenza ci sono. Ieri si sono registrati 26 nuovi casi in provincia, 11 sono a Samarate.

“Vogliamo vivere” è il grido di richiamo in piazza Monte Grappa a Varese, venerdì 9 aprile dalle 10 alle 12.Gli ambulanti della provincia di Varese, sostenuti dalle cinque associazioni territoriali di Confcommercio e da tutte le federazioni chiamano a raccolta gli imprenditori. Ai parlamentari e ai consiglieri regionali eletti nel Varesotto chiedono di poter riaprire ma anche, esenzioni, contributi e vaccini.

Anche se in “zona rossa”, il mercato di Varese è pronto al trasloco. Giovedì 8 aprile, le bancarelle che possono lavorare anche in questi giorni di lockdown, quelle alimentari, accoglieranno i loro clienti per la prima volta in piazza Repubblica. Saranno quindi sì e no una decina, ma l’importante è partire: negli ultimi tempi questi commercianti sono stati parecchio penalizzati, visto che occupavano l’angolo più lontano di piazzale Kennedy, e ora riconquistano il centro.

Sveglia tra una nube di fumo questa mattina per i residenti del quartiere San Giorgio a Sesto Calende circondati dalle sirene dei vigili del fuoco per il vasto incendio scoppiato in un’azienda agricola dove avviene la trasformazione dei ritagli verdi in cippato di legno. Qui una grande massa di fascine e scarti delle potature ha preso fuoco nella notte causando l’intervento di numerose squadre dei vigili del fuoco. In giornata è stato eseguito un sopralluogo di Arpa Lombardia per verificare la qualità dell’aria vicino al rogo dove il fumo ha invaso le strade ed era visibile da chilometri di distanza. La polizia locale ha circoscritto l’area per consentire ai mezzi di soccorso di lavorare: le operazioni di spegnimento si sono rese difficili a causa del vento che ha soffiato sul fronte delle fiamme.

La piccola Sabrina doveva nascere il primo di aprile ma ai suoi genitori uno scherzetto lo ha fatto qualche giorno dopo. I protagonisti di questa avventura a lieto fine sono mamma Laura e papà Andrea e la loro piccolina. A mezzanotte di martedì a Laura si sono rotte le acque e con il marito è salita in auto per andare in ospedale, ma arrivati a Gavirate mamma e papà si sono resi conto che non si poteva più proseguire, hanno chiamato il 112 e hanno accostato in un punto visibile nel parcheggio del supermercato di Oltrona al Lago. In poco tempo la piccola è nata, lì nel parcheggio, con l’aiuto del papà e dei sanitari della Croce Rossa di Gavirate.