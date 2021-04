“Dalla prossima settimana possibile zona arancione, da giugno vedremo un po’ di normalità”

«Se tutto va bene dalla prossima settimana potremmo tornare ad essere in zona arancione e dunque ricominciare ad avere un minimo di riapertura di alcune attività». Nel giorno delle proteste degli ambulanti in diverse piazze d’Italia il Presidente lombardo Attilio Fontana guarda con speranza al prossimo appuntamento di venerdì quando saranno ridefiniti i colori delle regioni italiane, come sempre, sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici.

Fontana, partecipando al webinar di Aime Varese ‘7 incontri per 7 domande in 70 minuti’, ha parlato di una prima fase che potrebbe aprirsi da settimana prossima e di alcune date all’orizzonte: «Dal 12 di aprile se tutto va bene potremo ritornare in zona arancione e dalla fine del mese il Governo dovrebbe dare nuove direttive che renderebbero possibili alcune ulteriori aperture. Con l’orizzonte di giugno, se tutto procede come previsto, potremo ritornare a vedere un po’ di normalità»