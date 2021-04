Dalla Rocca a Villa Taranto, riparte “a metà” la stagione turistica sul Lago Maggiore

Primi – e graduali – segnali di partenza per la stagione turistica sul Lago Maggiore. Da lunedì 26 aprile, con il ritorno di Piemonte e Lombardia in zona gialla (e la possibilità di tornare a spostarsi liberamente tra le due regioni) è atteso un primo ritorno dei viaggiatori sul territorio.

È presto per fare delle stime e ogni previsione deve tener conto dell’evolversi della pandemia ma intanto, con l’entrata in vigore delle nuove regole, alcuni dei principali poli turistici del Verbano si preparano ad aprire nuovamente le porte. Da lunedì riapriranno inoltre i ristoranti, purché all’aperto, sia a pranzo che a cena ma resta in vigore il coprifuoco delle 22.

Lunedì sarà il primo giorno della stagione per la Rocca di Angera e per il Parco Palavicino, i primi due beni di Terre Borromeo che riapriranno al pubblico questa primavera. Per le isole invece si dovranno attendere ancora alcuni giorni.

Lunedì è in programma l’apertura della stagione 2021 anche ai Giardini Botanici di Villa Taranto.

Riaprono in settimana anche alcuni attrazioni come Safari Park di Varallo Pombia (da lunedì 26 aprile) e il parco faunistico della Torbiera di Agrate Conturbia (dal 28 aprile).