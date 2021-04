Dall’hotel dei disperati all’hotel della speranza: la nuova vita del rudere di largo Flaiano

Una struttura per parenti di malati e ricercatori universitari: è la nuova vita prevista per il rudere di largo Flaiano, che da anni fa “bella mostra” all’entrata della città grazie alla sua acquisizione da parte della Fondazione Giacomo Ascoli.

«Abbiamo acquistato la struttura ad un’asta, e ci graveremo di un mutuo – ha spiegato il presidente della fondazione Giacomo Ascoli, Marco Ascoli – Ma per noi è un progetto importante perché c’è la necessità di procurare alloggi per i famigliari dei piccoli ricoverati. Noi fino ad ora abbiamo sopperito compartecipando a spese negli alberghi, ma questo è un gran passo avanti, in una posizione strategica che permette di raggiungere a piedi entrambi gli ospedali».

Il progetto è coordinato dall’architetto Elena Brusa Pasquè, che ha lavorato con un team di colleghi per trasformare la palazzina dei primi novecento in una palazzina in grado di fornire 9 minialloggi, spazi comuni e di ricreazione nonchè la nuova sede per la Fondazione Ascoli.

«Saranno, più precisamente, due monolocali e sette bilocali, strutturati come delle suite di hotel: con stanza, cucinino, living e bagno – spiega Elena Brusa Pasquè – a loro si aggiungeranno poi degli spazi comuni, prevalentemente al piano terra e nel seminterrato, che serviranno da hall, lavanderia e altri servizi, oltre ad accogliere la sede della Fondazione Giacomo Ascoli e le sedi di altre associazioni a lei collegate»

La ristrutturazione della palazzina costerà una cifra che va dal milione e cento al milione e trecentomila euro. Per contribuire alla sua costruzione, è stato costituito un fondo, “L’arcobaleno di Nichi”, nato in memoria del piccolo Nicholas, venuto a mancare due anni fa.

Per i lavori sono previsti circa 18 mesi, a partire dal momento in cui il comune di Varese darà il permesso ai lavori: «Noi abbiamo già pronto il progetto esecutivo, attendiamo solo il via dall’amministrazione – spiega – I lavori saranno assegnati con una sorta di “minibando” interno, alla ditta che permetterà le migliori condizioni alla Fondazione»

DALL’HOTEL DEI DISPERATI ALL’HOTEL DELLA SPERANZA

La nuova struttura della fondazione Ascoli riesce a sanare anche uno dei più visibili punti di degrado della città: disabitata da oltre sette anni, oggetto di un importante fallimento, la palazzina è stata per anni un pessimo “biglietto da visita” all’entrata della città, su cui l’amministrazione poco poteva intervenire proprio perchè area privata e oggetto di procedura fallimentare.

«Ricordo quando sono entrato con l’allora comandante dei vigili urbani Emiliano Bezzon nella palazzina, per farci un’idea di come fosse realmente la situazione – spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Daniele Zanzi – Trovammo persone irregolari in piena flagranza di reato, che li vi abitavano. Dovemmo mettere i sigilli agli infissi e i mattoni alle porte, per limitare i danni di quel degrado. Non si può che ringraziare l’attivismo della fondazione Ascoli nel trasformare un hotel di disperati in un hotel della speranza».