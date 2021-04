Dall’Olanda a Tokyo in bici passando per Varese: l’avventura di Kirsten Wielaard

I suoi occhi sorridenti e la sua bicicletta super attrezzata non sono sfuggiti all’obbiettivo del fotografo Franco Aresi che in questi giorni segue alla Schiranna i Campionati Europei di Canottaggio. Oltre al suo ritratto fotografico racconta con un post su Facebook l’avventura di Kirsten Wielaard, atleta olandese arrivata sulle sponde del lago varesino dal suo paese natale in bicicletta.

Galleria fotografica L’avventura di Kirsten Wielaard dall’Olanda a Tokyo in bici passando per Varese 4 di 6

Sportiva con all’attivo diverse vittorie Kirsten Wielaard sogna di qualificarsi alle olimpiadi di Tokyo, nonostante il duro allenamento e l’entusiasmo l’atleta non riesce ad entrare nella squadra olimpica ma non si perde d’animo e come leggiamo sul suo sito «se non posso arrivare a Tokyo come vogatore, perché non prendere una strada alternativa per tifare per i miei amici e vecchi compagni di squadra?»

Così decide che raggiungerà la capitale Giapponese in bicicletta in un viaggio ricco di esperienze sotto gli hashtag #roadtotokyo e #worldbybike. Apre un sito e un profilo Instagram per raccontare il suo viaggio che vuole creare consapevolezza e raccogliere fondi per l’olandese Bodemzicht per aiutare a ricostruire la natura.

Ha pianificato il suo viaggio nei dettagli tra percorsi in treno e altri on the road con la sua bici. In questi giorni ha raggiunto Varese per seguire la competizione europea.

Per chi volesse seguirla questo il suo blog .

Foto di Franco Aresi