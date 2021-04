Dentisti tra i vaccinatori: il presidente Monti scrive al Ministro per semplificare il reclutamento

«Ho scritto al Ministro della Salute, Roberto Speranza per chiedere che venga semplificata la procedura di adesione alla somministrazione delle dosi vaccinali da parte dei medici odontoiatri. Ho apprezzato che nel Dl Sostegni sia stata estesa anche a questa categoria, su base volontaria, la possibilità di vaccinare ma ora serve semplificare le procedure e abbattere la burocrazia. Così si rischia di inibirne la partecipazione. La richiesta di adesione che ogni medico deve compilare sul sito di Invitalia per poter inoculare le dosi prevede che si debbano produrre ben nove atti diversi. La proposta che abbiamo fatto al Ministro è quella di ridurli a tre: carta d’identità, codice fiscale e identificativo di iscrizione all’albo del medico interessato. Un labirinto burocratico che rischia di inibire fortemente la loro partecipazione. Non possiamo assolutamente permetterci di perdere queste importanti risorse».

Lo dichiara Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, in merito alla lettera che ha inviato, insieme al Dottor Giovanni Macrì, medico e odontoiatra milanese, promotore dell’iniziativa, al Ministro della Salute, Roberto Speranza.

“Ho altresì colto l’occasione – aggiunge Emanuele Monti – per ribadire al Governo la disponibilità di alcuni odontoiatri, come riferitomi da Macrì, a somministrare le dosi in forma totalmente gratuita e auspico quindi che venga inserita una clausola contrattuale che preveda la possibilità di rinunciare al compenso. Un aspetto non da poco e per cui li voglio ringraziare. Mi auguro che il Ministro si attivi in maniera tempestiva e concretizzi una richiesta di assoluto buonsenso».