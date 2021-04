Distrazioni ed espulsioni, il Casale batte 3-1 il Varese al “Franco Ossola”

È stata una gara dalle tantissime emozioni quella del “Franco Ossola”, ma il risultato purtroppo anche questa volta dice male al Varese, sconfitto 3-1 dal Casale. Eppure i ragazzi di mister Rossi con un buon primo tempo erano riusciti a trovare il vantaggio con Ebagua, al suo gol numero 50 in maglia biancorossa. Nel finale della prima frazione però, in 3′, il Casale sfrutta due errori della difesa varesina per ribaltare il risultato con il colpo di testa di Colombi e il rigore di Poesio. Nella ripresa sale il nervosismo: prima viene espulso Disabato per doppia ammonizione, poi Ebagua si prende un rosso diretto e infine anche mister Rossi viene cacciato, anche se per un malinteso tra assistente e arbitro. Nel mentre un paio di episodi dubbi in area del Casale, giudicati però regolari dal direttore di gara, e la rete su punizione di Mullici all’ultimo secondo che chiude il match.

Galleria fotografica Varese - Casale 4 di 30

Perso questo spareggio salvezza, assume ancora maggior valore la trasferta di mercoledì (28 aprile) a Vado. Le occasioni per raggiungere la salvezza sono sempre meno, bisogna reagire quanto prima per dare avere ancora qualche speranza.

FISCHIO D’INIZIO – È un importantissimo scontro salvezza per il Varese, che però arriva con tante assenze tra infortuni e squalifiche. Se non altro mister Ezio Rossi recupera all’ultimo Quitadamo e Scampini, schierando così un 3-4-1-2 che vede Capelli sulla trequarti, in attacco invece c’è Giulio Ebagua dal primo minuto. Il Casale di Francesco Buglio invece si schiera con un 4-3-3 con il tridente formato da Colombi, Coccolo e Lewandowski.

IL PRIMO TEMPO – La gara inizia bene per il Varese, che al 10′ crea il primo pericolo: Ebagua per Polo, palla bassa in area per Capelli che però non riesce a girare in porta. I biancorossi crescono e al 15′ trovano il vantaggio: Nicastri sfonda a sinistra, palla bassa sul secondo palo dove Ebagua si smarca e tutto solo deposita in rete il gol numero 50 in biancorosso. Il Casale non si demoralizza e con il passare dei minuti aumenta la pressione. Al 37′ Lewandowski prova direttamente con una punizione dai 25 metri, che però trova pronto alla parata Siaulys. Il pareggio arriva al 43′ con Colombi che su calcio d’angolo – il primo dell’incontro per i nerostellati – trova l’anticipo giusto sul primo palo per mettere in gol di testa l’1-1. Non è finita, perché nei 2′ di recupero il Varese va sotto: Scampini entra in maniera scomposta in area e l’arbitro concede il penalty che Poesio realizza con un tiro potente e centrale. In 3′ il Varese rovina così un primo tempo ben giocato.

LA RIPRESA – Mister Rossi cambia Otelè per Polo all’intervallo e il Varese torna in campo con il 4-2-3-1 ma il Casale controlla e riparte pericolosamente. Al 18′ la gara peggiora ulteriormente per il Varese: da un corner per i biancorossi i nerostellati ripartono 5 contro 3, Lewandowski punta Disabato che spende il secondo giallo lasciando i suoi in 10. Sulla punizione dello stesso Lewandowski, Siaulys mette in angolo. Il Varese prova comunque a rimettere in equilibrio il match sfruttando la velocità di Minaj e i colpi di Ebagua, che al 30′ con un sinistro al volo non va lontano dal bersaglio. Giulione però al 34′ colpisce Nouri lontano dal pallone e si prende a sua volta il cartellino rosso. L’espulsione arriva poco dopo anche per mister Rossi, con l’arbitro che lo manda fuori per una segnalazione errata dell’assistente, che riferisce un epiteto dell’allenatore che non era però rivolto al direttore di gara. Nel finale i biancorossi contestano per un paio di episodi “da moviola”: in entrambi i casi Minaj cade a terra in area, ma l’arbitro lascia sempre correre. All’ultimo secondo su punizione Mullici segna il 3-1 che chiude la gara.

Varese – Casale 1-3 (1-2)

Marcatori: 15’ pt Ebagua (V), 43’ pt Colombi (C), 46’ pt Poesio rig. (C), 50’ st Mullici (C)

Varese (3-4-1-2): Siaulys; Quitadamo, Aprile (28’ st Beak), Parpinel; Polo (1’ st Otelè), Scampini (33’ st Snidarcig), Disabato, Nicastri (39’ st Petito); Capelli (37’ st Aiolfi); Minaj, Ebagua. A disposizione: Lassi, Ritondale, Dellavedova, Balla. All.: Rossi.

Casale (4-3-3): Drago; Fabbri, Cintoi, Todisco, Nouri (37’ st Guida); Romeo, Raso (46’ st Cocola), Poesio; Lewandowski (32’ st Mullici), Colombi (30’ st Franchini), Coccolo. A disposizione: Tarlev, Fontana, Giusio, Nnadi, Lanza. All.: Buglio.

Arbitro: sig. Tesi di Lucca (Bennici e Salvi)

Corner: 4-3; Ammoniti: Disabato, Aiolfi per il Varese; Fabbri per il Casale. Espulsi: 18’ st Disabato (V) per doppia ammonizione, al 34’ st Ebagua (V) per gioco scorretto, al 42’ st mister Ezio Rossi (V) per proteste. Recupero: 2’ + 5’. Note: giornata primaverile, terreno in buone condizioni. Gara a “porte chiuse”.