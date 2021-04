Doccia fredda dai tamponi a Sumirago: 22 positivi comunicati negli ultimi 4 giorni

«Le festività pasquali sono finite, ognuno a suo modo ha provato in questi giorni ad allentare la presa e a concedersi qualche distrazione in più. Ora però è ritornato il momento di fare i conti con una situazione tutt’altro che in remissione». Il sindaco Mauro Croci non ci gira intorno e dopo aver letto le comunicazioni di ATS Insubria relativamente al risultato dei tamponi analizzati non usa mezzi termini: «Ci sono dati da zona rosso fuoco».

Nell’ultima comunicazione dei tamponi in provincia di Varese c’erano dati molto bassi, a causa dei pochi test analizzati nel weekend pasquale, ma il sindaco racconta ai suoi cittadini un elemento critico: «Oggi in provincia di Varese i tamponi positivi sono stati 29. Pochi direte, peccato che 9 di questi sono a Sumirago. E 9 positivi in più a Sumirago sono stati segnalati anche alla vigilia di Pasqua. Negli ultimi 4 giorni abbiamo avuto 22 positivi in più ed il numero complessivo a questa sera è di 35. Devo pregarvi di prestare la massima attenzione e a porre in essere tutte le precauzioni possibili limitando il più possibile gli spostamenti e a rispettare il distanziamento sociale. Non muoviamoci se non per lavoro, necessità o urgenza. Non vanifichiamo i sacrifici fatti sino ad ora è non ritardiamo le aspettative di chi attende un miglioramento dei numeri per una riapertura a breve della propria attività».