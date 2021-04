Domande entro il 22 aprile per il contributo regionale “Protezione Famiglia”

Le famiglie con figli minori che siano in situazione di difficoltà a causa della pandemia possono ottenere un contributo che arriva fino a 500 euro a fondo perduto grazie al Bando “Protezione famiglia” aperto da Regione Lombardia. Per i residenti di Varese e provincia le domande devono essere presentate aperto da oggi, giovedì 15 aprile ed entro le ore 12 del 22 aprile.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

– Residenza in Lombardia.

– essere genitore (o affidatario) di almeno un minore di 18 anni a carico e residente nel proprio nucleo familiare

– ISEE 2021 del nucleo familiare minore o uguale a 30 mila euro (in caso di genitori non coniugati e non conviventi, la certificazione ISEE deve essere presentata dal genitore convivente con il minore)

– Riduzione dell’intensità lavorativa comprovata da: fruizione di forme di sostegno al reddito a partire dal 31 gennaio 2020 (ammortizzatori sociali quali ad esempio Cassa integrazione guadagni, Cassa Integrazione in Deroga, Fondo di Integrazione Salariale, Patti di Solidarietà Locale); OPPURE condizione di disoccupazione intervenuta a partire dal 31 gennaio 2020 seguita da presentazione di DID – Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e PSP – Patto di servizio personalizzato; OPPURE titolarità di una partita IVA individuale attiva quale attività prevalente e avere subito un calo di fatturato di almeno 1/3 nel periodo 1° marzo – 31 ottobre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019; OPPURE aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (anche in assenza di calo del fatturato).

IL CONTRIBUTO

L’accoglimento della domanda permette di accedere a un contributo pari a 500 euro una tantum a fondo perduto a sostegno del nucleo famigliare del richiedente, eventualmente incrementato di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL) – legge regionale 10/2017.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente in forma telematica attraverso il sistema Informativo Bandi Online all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it entro e non oltre i tempi stabiliti dal bando (le ore 15 del 22 aprile per i residenti di Varese e provincia, qui maggiori info per le altre province)

Un fac-simile della domanda da compilare è disponibile a questo link.

FONDI A DISPOSIZIONE

Il Pirellone ha stanziato complessivamente 32,4 milioni di euro per il bando Protezione Famiglia, di cui 4,6 per il territorio di Ats Insubria (province di Come e Varese), il fondo più alto dopo Milano che da sola avrà quasi 11 milioni, oltre un terzo della cifra a disposizione.

Per maggiori info scrivere a misurefamiglia@regione.lombardia.it oppure consultare il sito di Regione Lombardia a questo link.