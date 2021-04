Fino a domenica 2 maggio, vaccino monodose Janssen per gli over70 negli hub della Sette laghi

Meno di 2000 dosi che vengono somministrate da oggi ma solo fino a domenica 2 maggio. Negli hub vaccinali della Sette Laghi, gli ultrasettantenni ricevono la dose unica di vaccino di Johnson e Johnson, il Janssen. Le scorte però sono limitate e anche quelle future che arriveranno saranno destinate alle vaccinazioni domiciliari.

Da lunedì 3 maggio, quindi, si tornerà a vaccinare solo con le dosi Pfizer, per fragili e under 60 e Astrazeneca (VaxZevria) per tutti gli ultrasessantenni.

Nei diversi presidi gestiti dall’azienda ospedaliera varesina: Schiranna, Rancio Valcuvia, Tradate, Angera e Ospedale di Circolo, si vaccina a pieno regime con tutte le linee aperte.

Ieri la Lombardia ha superato le 1120.000 dosi inoculate e una progressione costante si prevede a mano a mano che verranno attivate altre sedi vaccinali o altre linee.

A MalpensaFiere non stanno ancora lavorando a pieno regime con un ritmo attuale di 3400 vaccini al giorno a fronte di una capacità prevista di circa 6000. A Saronno, invece, le linee sono tutte attive.

Sono attese ulteriori comunicazioni da parte di regione Lombardia per le prossime fasi della campagna che vedranno anche le seconde dosi dei docenti, volontari della protezione civile e forze dell’ordine. Si ventila la possibilità che si apra con precedenza a tutte le categorie fragili dai 16 anni ai 49 anni per poi avviare la campagna di massa.