Il don suona le campane per ogni nuova nascita a Solbiate Arno: “Alla memoria di don Ampellio”

La prima ad essere stata salutata dalla nuova iniziativa messa in campo da don Paolo Croci a Solbiate Arno è stata la piccola Bianca, «la figlia di una coppia di concittadini che mi hanno riempito di gioia con il loro annuncio e sono pronto a farlo per ogni nuova nascita».

In tanti hanno fatto i complimenti ad Don Paolo per questa novità positiva che torna a Solbiate Arno dopo tanti anni e lui racconta di aver preso questa decisione sull’onda di due riflessioni. «Innanzitutto sentivo di doverlo fare in memoria di don Ampellio, parroco di Abbiate Guazzone scomparso recentemente – spiega don Paolo -. Pensate che lui fu il primo ad inaugurare questa bella iniziativa e così sento in qualche modo di portare avanti il suo insegnamento».

Poi, nella scelta di don Paolo, c’è sicuramente anche la voglia di trasmettere un segnale di speranza: «Tutti sono abituati a pensare ai morti quando suonano le campane. Ora anche a Solbiate Arno, perché non siamo l’unica parrocchia che lo fa, si potrà anche gioire del suono del campanile».

Anche Solbiate Arno, come purtroppo tutti i nostri paesi, fa i conti con una sempre più marcata denatalità: «L’anno scorso sono nati meno di 20 bambini e inoltre, per via della pandemia, sono stati rimandati molti battesimi. Un ragione in più per tornare a celebrare ogni nascita. Per questo chiedo ai solbiatesi di avvisare in parrocchia quando viene al mondo una nuova vita. Io quel girono, alle 13, suonerò le campane per salutarla».