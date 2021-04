Donne, sport e società: tre grandi protagoniste al Panathlon Varese

Il Panathlon Varese ritorna a parlare di sport ed imprenditoria al femminile grazie ad una nuova conviviale virtuale organizzata martedì 20 aprile. “Donne Sport e Società” il titolo della serata che ha visto come relatrici tre figure eccellenti del territorio provinciale: la campionessa paralimpica Arianna Talamona (in alto; foto Bizzi), Laura Macchi tra le cestite più titolate del nostro Paese e Michela Conterno, amministratore delegato della LATI.

A fare gli onori di casa è stato il Presidente del club Franco Minetti che dopo aver ricordato il socio Giovanni Pierantozzi ha lasciato spazio alle relatrici. Donna nello sport, lo sport come riscatto, la donna nell’imprenditoria e l’essere donna protagonista sono le principali tematiche sviscerate dalle relatrici. A farla da padrone sono state le esperienze, tutte profondamente diverse ma che come denominatore comune hanno sempre la voglia di poter contribuire alla crescita della società.

Arianna Talamona, classe 1994 ed in corsa per Tokyo, ha voluto condividere alcuni dei suoi pensieri più profondi. Tra i più toccanti il passaggio sull’esultanza post successo «Un uomo quando esulta più picchiare sul petto mostrando tutta la sua forza. Noi donne dobbiamo stare attente anche a come festeggiare». Laura Macchi ha invece parlato del ruolo della donna nello sport, in Italia e all’esterno: «Le donne devono faticare il doppio per ottenere una buona esposizione mediatica. La visibilità arriva se raggiungi imprese straordinarie».

Michela Conterno invece ha centrato l’attenzione sull’importanza del lavoro di squadra, sul concetto di territorio e soprattutto sul benessere del dipendente come chiave per il successo collettivo. Aspetti innovativi per un’azienda sempre all’avanguardia. Una serata di altissimo profilo, che conferma come Varese con le sue protagoniste sia locomotiva per l’Italia intera.