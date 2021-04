Droga in valigia, manette ai polsi: dall’Africa a Malpensa con 6 chili di “shaboo”

Da Cotonou a Malpensa passando per l’Etiopia, per finire nelle mani della Guardia di Finanza. Questo il percorso di cinque panetti di droga – per un totale di 5,65 chilogrammi di massa – avvolti in un involucro di plastica con anche del terriccio e “affondati” nel bagaglio di una donna nigeriana sbarcata in Italia ma intercettata dagli uomini delle Fiamme Gialle e dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

La droga in questione è di tipo “Crystal Meth”, ovvero cristallo di metanfetamina: di colore bianco, ha l’aspetto di piccoli cristalli di ghiaccio e per questo in gergo è chiamata anche “Ice” oltre che “Shaboo”, forse il nome con cui è più conosciuta. Di origine artificiale, questa sostanza produce una forte assuefazione e può essere consumata in diversi modi.

La passeggera fermata a Malpensa era partita con un volo dalla grande città del Benin ed era transitata da Addis Abeba da dove si era imbarcata per l’Italia. In seguito al controllo la donna ha mostrato evidenti segni di nervosismo e l’esame del suo bagaglio ha rivelato la presenza dei panetti di stupefacente grazie all’uso del radiogeno a disposizione nell’area arrivi dell’aeroporto. I successivi esami hanno rivelato il tipo esatto di sostanza, la metanfetamina e causato l’arresto del corriere che dovrà ora rispondere dei reati legati al traffico internazionale di stupefacenti.