Due incidenti mortali e il reddito di cittadinanza a Caianiello nel podcast di martedì 27 aprile

Le principali notizie di martedì 27 aprile

Gravissimo incidente sul lavoro. Un uomo di 56 anni, impiegato di una azienda di Gallarate, è morto all’interno di un cantiere edile nel Torinese. La vittima si chiamava Pierluigi Saporiti ed era uno dei due soci di un’impresa familiare di scavi e demolizioni. Secondo le prime ricostruzioni la vittima sarebbe stata colpita dal carico caduto da una pala meccanica in azione per spostare alcune lamiere. L’uomo è morto sul colpo.

Un incidente automobilistico è costato la vita a Arianna Costi, una donna di 33 anni che ha perso sul controllo dell’auto su cui viaggiava lungo la provinciale della Valbvbossa nel comune di Galliate Lombardo. La vettura sei è ribaltata e la donna è stata sbalzata fuori. Trasportata in condizioni gravissime in ospedale pè morta poco dopo.

Nino Caianiello otterrà il reddito di cittadinanza. La notizia è riportata da alcuni giornali nazionali e riguarda l’ex coordinatore di Forza Italia che lunedì 26 aprile ha chiesto di patteggiare una pena di 4 anni e 10 mesi con risarcimento del danno nell’ambito dell’udienza preliminare del processo Mensa dei Poveri.

Allarme bomba questa mattina al comune di Sesto Calende. Intorno alle 9.30 la telefonata di un anonimo all’ufficio ragioneria ha comunicato la presenza di un ordigno all’interno dell’edificio.Immediatamente è scattata la procedura di evacuazione che ha coinvolto circa una trentina di dipendenti. «La persona che ha chiamato ha comunicato che alle 11 sarebbe esplosa una bomba – spiega il sindaco Giovanni Buzzi – che ha definito l’episodio uno scherzo idiota e di cattivissimo gusto .

Permettere le visite e gli incontri tra familiari e ospiti delle residenze per anziani se a entrambi è stata rilasciata la certificazione verde Covid-19. È questo il contenuto della proposta avanzata dalla vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. «L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non – sostiene Moratti – dovrebbe essere consentita se sia ai parenti/visitatori che all’ospite/paziente delle strutture stesse è stata rilasciata una delle certificazioni verdi Covid-19, recentemente approvati dal Governo.

L’artista varesino ha terminato il “Suonatore di Liuto” realizzato su una grande parete delle scuole elementari. «Un’opera molto interessante, con una magnifica espressione sospesa, tipica del Merisi»

Biancorossi largamente incompleti, ma al “Chittolina” sarà uno spareggio contro un’avversaria diretta. Rossi (squalificato) recupera Mapelli e Romeo: «Niente parole, è il momento dei fatti». Tre giornate di stop a Ebagua. Il match raccontato in diretta su VareseNews

Il Podcast lo trovate sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube