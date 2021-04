Eco color doppler oculare: da maggio un ambulatorio dedicato all’ospedale di Varese

Dal prossimo mese di maggio, sarà possibile prenotare nella Radiologia dell’Ospedale di Varese l’esame di Eco Color Doppler Oculare-Orbitario.

Si tratta di un esame non invasivo e non doloroso in grado di fornire informazioni emodinamiche non solo qualitative ma, a differenza della fluorangiografia, anche quantitative, sui principali vasi oftalmici a livello retrobulbare.

Una prestazione offerta solo in pochissimi centri in Italia: da un lato, infatti, l’esecuzione di questo esame necessita di un’apparecchiatura radiologica che non sempre gli oculisti hanno a disposizione. Dall’altro, richiede una formazione specifica da parte del radiologo, considerata la difficoltà di esecuzione dovuta alle ridotte dimensioni dei vasi da indagare.

«Eppure la sua utilità è notevole, e non solo nell’ambito oculistico – tiene a sottolineare il Direttore della Radiologia di Varese, il Prof. Massimo Venturini – Innanzitutto, infatti, questo esame consente una più accurata diagnosi e monitoraggio di diverse patologie oftalmologiche con interessamento vascolare, come l’occlusione di vena o arteria centrale della retina, la neuropatia ottica ischemica, il glaucoma, le maculopatie, i tumori uveali e le patologie neuroftalmologiche come le fistole artero-venose intracraniche. Ma è molto utile anche nella diagnosi di patologie sistemiche che interessano anche gli occhi, come l’ipertiroidismo con esoftalmo, il diabete con retinopatia, l’aterosclerosi con angiosclerosi. Inoltre, l’EcoColor Doppler Oculare consente anche un’accurata valutazione dell’efficacia della terapia grazie all’acquisizione di dati quantitativi relativi al flusso sanguigno che irrora i tessuti colpiti dalla patologia».

Con l’Eco Color Doppler Oculare è infatti possibile campionare e confrontare a livello di entrambi gli occhi il flusso di arterie oftalmiche, vene oftalmiche superiori, arterie e vene centrali della retina, arterie ciliari posteriori brevi e lunghe, vene vorticose.

Proprio per queste ragioni, il Prof. Venturini, che esegue questo esame da più di 25 anni ed ha al suo attivo numerose pubblicazioni sul tema, ha già avviato l’attività di Eco Color Doppler Oculare in collaborazione con l’Oculistica diretta dal Dott. Paolo Radice, e in particolare con la collaborazione del Prof. Simone Donati, e con l’Endocrinologia, guidata dalla Prof.ssa Maria Laura Tanda, e ora è pronto per aprirla alle prenotazioni dall’esterno.

Questo esame, eseguito su entrambi gli occhi, dura circa 15-20 minuti e non richiede alcuna preparazione. Viene eseguito sul paziente in posizione supina, con sonda ecografica delicatamente appoggiata sulle sue palpebre chiuse, utilizzando il tradizionale gel ecografico. Al termine dell’esame, il paziente può immediatamente tornare a casa o al lavoro anche con mezzi propri.

«Grazie al Prof. Venturini e alle sue competenze possiamo offrire nuove prestazioni che si integrano con i contributi degli altri specialisti. – tiene a commentare il Direttore Sanitario, Lorenzo Maffioli – Altrettanto importante è la flessibilità con cui questi contributi vengono accolti dall’organizzazione. Questo è lo spirito giusto per accompagnare e catalizzare la crescita della nostra grande Azienda».

«L’eccellenza della sanità lombarda – sottolinea la Vicepresidente ed Assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – trova conferma con queste innovazioni tecnologiche che fungono da valore aggiunto alle straordinarie professionalità espresse in ambito clinico. Un nuovo importante esame sarà presto disponibile per i cittadini lombardi e l’Ospedale di Varese sarà tra le poche strutture italiane ad offrire questa possibilità, anche grazie al team coordinato dal Professor Venturini. La qualità dell’offerta diagnostica della sanità di Regione Lombardia si arricchisce ulteriormente e di questo sono particolarmente lieta ed orgogliosa».