Elezioni a Varese. Coletto (Azione) commenta la coalizione di Galimberti: “Incoerente”

Carlo Alberto Coletto, candidato sindaco Varese in Azione, commenta la coalizione che sosterrà il sindaco uscente Davide Galimberti, presentata ieri: «Abbiamo atteso per le nostre considerazioni a bocce ferme, rispetto alla presentazione di ieri della squadra per la corsa alla riconferma del Sindaco Galimberti. La prima impressione è stata quella che, per salvare una poltrona, si sia caduti nella più totale incoerenza, per un minestrone politico imbarazzante. Sicuramente vedere in Piazza Repubblica insieme + Europa, Italia Viva, i Verdi, PD, Movimento 5 Stelle, Varese Praticità Galimberti Sindaco, i Socialisti e Progetto ConCittadino, Verdi e Collettiva è stato decisamente surreale».

Secondo Coletto attorno al sindaco uscente ora «l’incoerenza regna sovrana, in un progetto che dovrebbe rappresentare la nostra città, ma che in realtà dà l’impressione di farlo per “amministrare ad ogni costo” senza tenere in considerazione affidabilità e linearità, che dovrebbero essere lo specchio di un’amministrazione trasparente».

La domanda di Coletto è conseguente: «Come possono Italia Viva e +Europa allearsi con i 5 stelle che osteggiano apertamente a livello nazionale? Gli elettori non possono ignorare che solo pochi giorni fa, in un’intervista, Renzi – reduce dall’incontro con Letta – ha dichiarato: “il posizionamento che immagino da qui al 2023 è che non voglio stare né con Salvini e Meloni e destra, né coi grillini e i populisti a sinistra”».

E cosa dire di +Europa, il cui segretario uscente Della Vedova definiva M5s insieme a Lega e FI i “trumpiani d’Italia”? «Non si può non domandarsi dove è finita la coerenza di queste forze politiche. Come possono i loro elettori identificarsi in questa coalizione? Siamo convinti che, qualora Galimberti fosse riconfermato, Italia Viva e +Europa sparirebbero nel magma della coalizione».

Infine il candidato di Azione conferma la corsa solitaria: «Noi, d’altro canto, proseguiremo con forza e coerenza il nostro cammino contro populismi e sovranismi, mettendo le esigenze della città ed il suo futuro al primo posto, al di là di qualsiasi gioco emblematico da vecchia politica. Il futuro richiede scelte coraggiose e coerenti, per poter dare affidabilità al volto dei cittadini».