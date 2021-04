Enrico Vanzina in diretta alla libreria Cerutti e Pozzi di Luino

Enrico Vanzina, uno dei nomi più importanti del cinema italiano, nella sua veste di scrittore, è il prossimo atteso ospite degli Incontri letterari promossi sulla sua pagina Facebook dalla Libreria Mondadori Bookstore di Luino, già storica Cerutti&Pozzi: il suo nuovo romanzo, il giallo “Una giornata di nebbia a Milano” (HarperCollins), che ha tra gli scenari di ambientazione anche il Lago Maggiore, sarà presentato mercoledì 14 aprile alle 21 e trasporterà in una inchiesta particolarissima, dove le fila dell’indagine sono tenute da un giornalista e da uno scrittore e il mistero affrontato anche attraverso la scrittura e le conoscenze letterarie dei protagonisti.

Dopo il successo ottenuto con l’incontro di apertura a marzo con Marilù Oliva, l’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Luino, è inoltre in crescita come offerta nel calendario delle presentazioni.

«La richiesta di poter programmare più appuntamenti oltre a quelli già ipotizzati a cadenza mensile – sottolinea Manuela Nastro, responsabile della libreria – è arrivata anche dal pubblico, che numeroso ha apprezzato l’idea di poter assistere a presentazioni, anche se per ora in massima parte attraverso la modalità online, ma con la volontà da parte nostra di poter poi presto eventualmente ospitare di persona gli scrittori e le scrittrici ospiti in questi mesi. La programmazione di questi ampi incontri con autori di interesse nazionale, che hanno incontrato anche il favore dell’amministrazione comunale, che voglio ringraziare , ci sta già dall’inizio dimostrando l’attenzione forte da parte dei lettori. Non solo,

quindi, confidiamo di poter ospitare anche chi in questa fase potrà essere collegato solo online in un momento in presenza quando le condizioni lo permetteranno, ma stiamo anche pensando a un vero e proprio festival letterario per i prossimi mesi che possa diventare un appuntamento fisso nel tempo». L’appuntamento gode del patrocinio del Comune di Luino.

Per informazioni: Manuela Nastro, Libreria Mondadori Bookstore via XV Agosto, 13 – Luino (Va), telefono 0332.530317, pagina Facebook www.facebook.com/ceruttiepozzi