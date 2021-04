Europei di canottaggio, i big Azzurri non tradiscono. In finale i varesotti Spolon, Cesaretti e Ondoli

Tante emozioni anche nella seconda giornata di gare per gli Europei Assoluti di Canottaggio alla Schiranna di Varese. In programma semifinali e recuperi, con tanti equipaggi in lotta per conquistare la finale e cullare il sogno medaglia continentale. Saranno tre i varesotti che si giocano le medaglie nelle finali di domenica: Massimo Spolon nel singolo paralimpico, Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri e Chiara Ondoli con il quattro senza. Il giovane Nicolò Carucci invece non centra la finale nonostante una buona gara.

È sicuramente positivo il saldo per i colori Azzurri, con i grandi nomi che non deludono e si presentano all’ultima giornata di gare, quella che dà i titoli, con buone ambizioni. (in aggiornamento)

La seconda giornata alla Schiranna degli Europei di Canottaggio si apre con un’ottima notizia per i varesotti: il gaviratese Massimo Spolon nel recupero del singolo Paralimpico (Pr1) maschile conquista il passaggio del turno con una grande prestazione (10:10.59) riuscendo a sopravanzare la Spagna.

Dopo la bella vittoria di forza nella semifinale del due senza per Peppe Vicino e Matteo Lodo, che resistono nel finale all’attacco della Serbia e si prendono la finale da protagonisti, arriva una convincente prestazione anche per Federica Cesarini, che nella semifinale del doppio pesi leggeri femminile con Valentina Rodini vince la sua semifinale (7:11.44) con personalità e conquista la finale A.

Dopo la pausa è toccato a Nicolò Carucci, che nel doppio senior maschile con Luca Chiumento, chiude la semifinale al quarto posto, non riuscendo a centrare la qualificazione alla finale A. Un po’ di amarezza ma la consapevolezza di aver combattuto contro avversari più esperti e di avere un brillante futuro davanti a sé.

Esulta invece Chiara Ondoli, che con il suo quattro senza (Rocek, Tontodonati, Patelli), arriva seconda nel recupero a pochi metri dalla Russia e conquista la qualificazione a sua volta per la Finale di domani.

Domani – domenica 11 aprile – il gran finale con le gare valide per i titoli e le finali. Finale B per il doppio senior di Nicolò Carucci alle ore 9.15. Massimo Spolon è atteso in gara alle 10.36 per il titolo del singolo Paralimpico (Pr1). Alle 10.51 toccherà al doppio pesi leggeri femminile di Federica Cesarini e Valentina Rodini. Ultima a scendere in acqua per i varesotti sarà Chiara Ondoli con la finale del suo quattro senza femminile alle ore 13.21.