“Fatemi cambiare avvocato”, 40enne di Saronno dà in escandescenze in tribunale

Ha seminato il panico per i corridoi del tribunale e della procura e, non contento, è anche entrato come una furia negli uffici di alcuni magistrati, urlando e chiedendo che gli venisse assegnato un altro avvocato.

La scena si è svolta questa mattina, giovedì, a Busto Arsizio, negli uffici del quartiere giudiziario. Un 40enne residente a Saronno, tossicodipendente e proprio forse a causa di questo problema ha dato in escandescenze nei corridoi. La scena è durata diversi minuti, fino a quando gli agenti del Commissariato di Busto Arsizio sono intervenuti per placare l’ira dell’uomo e ricondurlo a più miti consigli.

Gli agenti sono riusciti a portarlo in commissariato non prima di aver assistito al suo poco gradito “spogliarello”. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito dai suoi gesti inconsulti.