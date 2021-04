Fiamme nei boschi e incidenti, Pasquetta di super lavoro per i vigili del fuoco

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Varese. Numerosi gli incidenti stradali registrati a Pasquetta, ma anche parecchi incendi, in molte zone della provincia. Il vento che soffia da sabato e che si prevede in intensificazione domani, martedì 6 aprile, sta alimentando i fuochi che stanno interessando i boschi del Varesotto e non solo.

Questa sera intorno alle 21 di lunedì 5 aprile, squadre di vigili del fuoco sono intervenute in Valganna, a Mondonico frazione Tarabara per un incendio boschivo piuttosto vasto che è stato domato intorno alle 22.30

Alle 20.30 invece a Sesto Calende (Va), via Casello è intervenuta una squadra del distaccamento di Ispra per domare un incendio divampato nei boschi di quella zona. L’incendio alle 23 sembrava sotto controllo.