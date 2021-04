Finestre e serramenti italiani, grazie a Domino garanzia fino 10 anni

Sono serramenti, persiane e tapparelle espressione di una produzione italiana improntata all’alta qualità, grazie anche alla selezione dei materiali. È la proposta di Domino, concepita per accrescere il comfort abitativo: dai serramenti in ultraresina agli avvolgibili in alluminio coibentato.

Alla base c’è un forte impegno sul piano dell’innovazione. Sono anni di lavoro sulla ricerca ad aver portato Domino tra i principali punti di riferimento nel campo della produzione, vendita e installazione di finestre e tapparelle. A dispetto di altre realtà del settore, ogni articolo in catalogo è realizzato dall’azienda, che applica una politica di vendita diretta.

L’approccio strategico-commerciale porta a prezzi concorrenziali, cui va ad aggiungersi un supporto clienti qualificato attivo dalle fasi di scelta del prodotto a quelle del post-vendita. All’acquirente vengono inoltre messi a disposizione servizi di riparazione e manutenzione programmata o straordinaria.

All’interno dell’offerta figurano finestre in ultraresina, infissi in PVC e in alluminio/legno, infissi e serramenti antirumore, zanzariere antipolline, tapparelle avvolgibili, persiane coibentate, tapparelle coibentate, zanzariere antivento, persiane coibentate in alluminio. Oltre a un processo produttivo che riflette la qualità distintiva del Made in Italy e una garanzia di 10 anni (15 in alcuni casi).

Passare in rassegna la proposta di Domino infissi è semplicissimo, sfruttando il portale ufficiale www.domino.casa. Qui sono disponibili schede prodotto complete, inclusi particolari quali le certificazioni. Il sito è inoltre una pratica risorsa per inoltrare la richiesta di preventivi gratuiti e approfittare di promozioni che portano sconti superiori anche al 50%.

Il cliente può inoltre contare su opportunità di personalizzazione, tempi certi e garantiti pertinenti consegna e installazione. Non solo. Vengono messi a disposizione finanziamenti a interessi zero (24 mesi), tasso agevolato, con prima rata a 60 giorni.

Un ulteriore vantaggio riservato a chi sceglie Domino è rappresentato dalla gestione della pratica Enea da parte dell’azienda, che libera così il cliente dalle questioni burocratiche relative all’installazione di serramenti e tapparelle.

Come scoprire i vantaggi di Domino? Visita subito www.domino.casa e richiedi un preventivo gratuito.