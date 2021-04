Fondazione Molina e Comune di Varese: c’è l’accordo per realizzare il teatro al Politeama

La fondazione Molina ha concesso al Comune di Varese il diritto di superficie del Politeama.

Il Cda della Fondazione e poi la giunta comunale di Varese hanno approvato l’accordo per questa concessione, passaggio fondamentale per procedere alla riqualificazione dello stabile di piazza XX Settembre.

Tale decisione sarà resa pubblica in una conferenza stampa congiunta, a cui hanno partecipato il sindaco Davide Galimberti e il presidente della fondazione Molina Guido Bonoldi.

L’ultimo passaggio, prima di passare ai lavori, è ora il prossimo consiglio comunale previsto per il 13 maggio, che avrà all’ordine del giorno temi molto importanti per la città.

In discussione ci sarà innanzitutto il Politeama: un passaggio che, una volta ratificato dal Consiglio, creerà basi più solide per dare il via al progetto di riqualificazione dello stabile come nuovo teatro di Varese.

VOCI IN PLATEA, IL FUTURO DEL POLITEAMA RACCONTATO DALLA CULTURA E DALLE ISTITUZIONI VARESINE

IN CONSIGLIO ANCHE LA PISTA DI GHIACCIO ALL’ANTISTADIO E IL CENTRO SPORTIVO BUSTECCHE

Nel consiglio del 13 maggio ci saranno altri punti significativi all’ordine del giorno, oltre a quello riguardante l’accordo del Molina.

Uno riguarda la pista del ghiaccio provvisoria nell’area dell’antistadio: è emersa, come anticipato nell’ultimo consiglio, la proposta di installazione a partire dalla prossima stagione. Sarà così necessario approvare il progetto unitario per l’installazione, che sarà messo in discussione quella sera e prelude all’avvio della struttura, che verrà realizzata da un privato.

Inoltre, ci sarà anche un punto per discutere del progetto del centro sportivo Bustecche, quello che una volta era chiamato “Varesello”, che prevede lavori per il miglioramento della struttura e l’ampliamento degli spogliatoi e della tribuna.