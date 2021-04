Fratelli d’Italia blinda la ricandidatura di Antonelli: “Con lui si vince al primo turno”

Per Fratelli d’Italia il nome è uno solo: Emanuele Antonelli. Nel partito di Giorgia Meloni non ci sono altre possibili candidature per la guida di Busto Arsizio.

«A Busto non si arretra neanche di un millimetro e si va per la riconferma di Emanuele Antonelli -commenta il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini-. È naturale che i sindaci in carica vadano tutti riconfermati. Anche le parole del nuovo responsabile provinciale della Lega vanno in questo senso. E poi con Antonelli si vince al primo turno. Provare altri candidati sarebbe un azzardo per tutta la coalizione. Quanto al nostro partito non ci saranno mai delle divisioni. Saremo sempre tutti dalle stessa parte».