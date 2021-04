Fumata nera per i dipendenti Air Italy, la Lega: “Serve intervento straordinario dell’Ue”

«La notizia della fumata nera sulla proroga della Cig per i lavoratori di Air Italy è per noi motivo di preoccupazione. La situazione di crisi che si protrae da tempo è conseguenza delle scelte sbagliate compiute in passato, ulteriormente acuita dal recente crollo del traffico aereo che complica la possibilità di ricollocamenti in altre compagnie. Siamo vicini ai lavoratori, per i quali è necessario prolungare la cassa integrazione affinché non escano dal mercato del lavoro e soprattutto possano mantenere licenze e certificati professionali. Fondamentale tutelare posti di lavoro e indotti strategici dei territori. Coinvolgeremo anche Bruxelles sostenendo le questioni in commissione occupazione e trasporti del Parlamento Europeo: crisi eccezionali come quella attuale richiedono soluzioni e misure straordinarie, anche a livello Ue, da affiancare al lavoro del Governo e delle regioni, per trovare soluzioni nell’interesse dei lavoratori». Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi (capo delegazione), Elena Lizzi, Isabella Tovaglieri.