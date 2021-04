Futura Volley, ultimo ballo: al San Luigi arriva Talmassons

Ultimo appuntamento stagionale per la Futura Volley Giovani che domenica 25 aprile (ore 17) ospita al PalaSanLuigi la formazione friulana di Talmassons e ha tutte le intenzioni di chiudere con un successo un torneo complicato dalla tante interruzioni dovute al covid e non del tutto soddisfacente per le biancorosse.

La squadra di Lucchini, costretta in extremis a disputare la Pool Salvezza, non è riuscita a restare in corsa per il primo posto che avrebbe consentito di disputare i playoff e dopo la sconfitta interna con Ravenna hanno inanellato una serie negativa che ha spento le ambizioni bustocche. Il recente successo su Martignacco ha ridato il sorriso alla squadra che ora vuole finire in bellezza e mantenere il secondo posto alle spalle della Olimpia Teodora.

Talmassons ha avuto un calendario rivoluzionato dal covid: le friulane sono state costrette a giocare sette volte in 19 giorni ma nonostante ciò hanno risalito la china con un filotto di cinque successi consecutivi (prima dello stop con Torino) con il quale si sono messe al sicuro e, anzi, ambiscono alle parti alte della pool.

«In questo campionato avremmo sicuramente voluto fare di più, ma bisogna anche saper accettare tutti i risultati sportivi – commenta coach Lucchini prima dell’ultimo incontro – Detto ciò, abbiamo grande voglia di vincere il match conclusivo di questa annata. Dovremo mostrare le nostre doti: all’andata abbiamo perso giocando non bene, ma al San Luigi vogliamo dimostrare di saper mettere in campo del bel gioco. Proveremo quindi a portare a casa gli ultimi punti e muovere la classifica».