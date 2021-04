Gemonio dice addio alla storica maestra Monticelli

Gemonio dice addio alla storica “signora Maestra”.

Si è spenta all’età di 98 anni Fernanda Martinoia vedova Monticelli, che per molte generazioni di gemoniesi è stata “la maestra Monticelli”.

«Gemonio piange un’altra delle persone che erano la memoria storica del paese – ricorda Doride Sandri, del gruppo Alpini che la conosceva bene – “La maestra Monticelli” come veniva chiamata in paese, pensiero lucido e carattere energico fino alla fine era la decana delle insegnanti. Incominciò giovanissima ad aiutare i bambini che avevano bisogno per l’ammissione alla scuola media, poi fu assunta e insegnò per oltre 30 anni in varie scuole, alla Torre, Caldana, Duno, Brissago e Gemonio. Molti ex alunni la ricordano ancora. Era iscritta da oltre 30 anni al Gruppo Alpini di Gemonio come aggregata e vedova dell’Alpino Ernesto detto Nino, classe 1916».

Il funerale si terrà nella chiesa parrocchiale di Gemonio martedì 6 aprile alle 14,30 dopo il Rosario.