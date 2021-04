Genitori e figlio morti a pochi giorni di distanza, famiglia distrutta dal Covid a Legnano

Se ne sono andati a pochi giorni di distanza uno dall’altro: padre, madre e figlio non sono riusciti a sconfiggere il Covid e ora Legnano piange una famiglia distrutta dal virus, che accanto alle tre vittime si lascia alle spalle altri quattro parenti contagiati che stanno combattendo contro quel nemico invisibile che da ormai più di un anno è tristemente entrato a far parte della nostra quotidianità.

Giuseppe Zoncada, 85 anni, la moglie Giovanna Moroni, 81 anni, e uno dei figli della coppia, Vittorio, 60 anni, vivevano insieme in un appartamento nel quartiere di Mazzafame. E insieme se ne sono andati dopo aver contratto il Covid e non essere riusciti a guarire dall’infezione, così come insieme oggi riceveranno l’ultimo saluto nella cerimonia in corso mentre scriviamo nella Parrocchia del Beato Cardinal Ferrari.