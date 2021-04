Genitori e studenti del Candiani entusiasti del rientro in aula: “Senza il nostro liceo ci sentiamo vuoti”

Un gruppo di genitori del liceo Artistico Coreutico Musicale Candiani Bausch ha voluto festeggiare il rientro, “anche se solo al 50%”, dei propri figli dedicando degli striscioni con cuori e parole di incoraggiamento appesi fuori dal liceo.

«L’obiettivo è quello di sostenere il disagio degli adolescenti, sollecitare la loro vitalità ormai spenta, combattere la noia e l’apatia che condizionano i loro agiti e che hanno avuto in questi mesi ricadute drammatiche: la dispersione scolastica, il disagio e buchi di apprendimento enormi. La Dad non è una soluzione e la Scuola in presenza deve essere garantita subito a tutti. Un aspetto positivo di tutto questo è stato il ritrovarsi uniti, e la voglia di sostenere i nostri figli insieme, perché loro sono il nostro futuro, e il futuro non si chiude in una stanza» dicono i promotori dell’iniziativa.

«Come sostengono anche gli esperti del nostro territorio speriamo che ogni scuola, in particolare la nostra, attivi presto delle lezioni all’aperto e possa compensare con modalità nuove quali l’uso del cortile, la creazioni di piccoli gruppi di dad, l’attività artistica, espressiva e fisica curriculare, il danno psicofisico che le scelte governative stanno creando nella fascia di età 14-19 anni, da oltre un anno a questa parte».

Anche i ragazzi portavoce degli studenti e rappresentanti di Istituto della componente studentesca lanciano un appello: «Noi studenti del Candiani-Bausch viviamo di arte, musica e danza, negli ultimi mesi senza i nostri laboratori ci siamo sentiti vuoti. Alcuni di noi hanno sofferto tanto di questa situazione e purtroppo anche la nostra scuola ha avuto casi di forte disagio. A noi piace pensare al nostro istituto come una scuola molto inclusiva e speriamo che possa tornare a esserlo ancora, al più presto: ci piacerebbe far vivere almeno questi ultimi mesi di scuola in serenità, con le lezioni all’aperto e le nostre tradizionali “giornate dell’arte” di fine anno, non possiamo pensare di dover rinunciare anche a questo».