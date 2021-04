Giancarlo Ferrero, canestro all’università: si è laureato alla Liuc

Sette punti a segno nella splendida vittoria esterna di Treviso, un “cinque” vigoroso scambiato con i compagni di squadra per festeggiare il successo e poi – crediamo – un ultimo ripassino sul pullman biancorosso arrivato intorno alla una di notte a Varese.

Per Giancarlo Ferrero questi non sono giorni banali: oggi – lunedì 19 aprile – anche sfruttando il riposo concesso da coach Massimo Bulleri, il capitano della Openjobmetis ha discusso la tesi con cui ha ottenuto la laurea magistrale in economia e direzione d’impresa presso la Liuc di Castellanza.

Una tesi – il relatore è il professor Vittorio D’Amato – intitolata “Il ruolo delle Life skills in un high performing team. Dallo studio teorico al mio caso esperienziale presso la Pallacanestro Varese”, giusto per rimarcare il legame che si è instaurato in queste sei stagioni tra l’ala di Bra – classe 1988 – e il club biancorosso. Ferrero aveva già conseguito una laurea breve in scienze dell’economia e della gestione aziendale all’Università di Torino nel 2018. Ora il bis all’ateneo di Castellanza.