Ginevra Negrello con la Nazionale alla conquista del Giappone

Appuntamento internazionale per Ginevra Negrello, la giovane “stella” della Varese Ghiaccio, considerata uno dei maggiori astri nascenti del pattinaggio su ghiaccio. La 16enne di Lozza disputerà in Giappone, tra giovedì 15 e sabato 17 aprile, il World Team Trophy 2021 con i colori della nazionale italiana.

Si tratta del primo impegno in carriera di Negrello (foto Federghiaccio) in un evento senior della ISU, la federazione internazionale del pattinaggio, e anche per questo motivo l’azzurra varesina è tra le più attese. Non va infatti dimenticato che “Ginny” arriva da un inverno importante nel quale ha vinto due tappe e la finale del Gran Premio Italia organizzato dalla Federazione per dare spazio agonistico ai pattinatori di interesse nazionale.

Con Negrello, nel concorso femminile, l’Italia schiera la campionessa tricolore Lara Naki Gutmann; gli azzurri inoltre potranno contare su Daniel Grassl tra gli uomini, sulla coppia Nicole Della Monica-Matteo Guarise (artistico) e da quella formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri (danza).

La varesina affronterà il ghiaccio di Osaka giovedì alle 9,25 ora italiana per il programma corto e poi tornerà in gara sabato alle 9,50 per il libero femminile, ultima prova in calendario.

Il World Team Trophy si disputa sulla pista della Maruzen Intec Arena ed è una competizione a squadre che ha cadenza biennale: iscritte le sei nazionali più forti del mondo. Oltre all’Italia partecipano infatti le selezioni di USA, Canada, Francia, Russia e i padroni di casa del Giappone. Le gare saranno trasmesse su Eurosport Player.