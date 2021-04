Giochi per tutti i bambini nel parco inclusivo al Pratone di Venegono Superiore

I bambini di Venegono Superiore non vedevano l’ora di riappropriarsi dei loro giochi e dei loro spazi al Parco Pratone, uno dei parchi urbani più belli del Tradatese. E questa mattina sono stati finalmente accontentati.

Alle 11 è stato riaperto il parco, con una breve cerimonia per inaugurare l’area bimbi, oggetto in questi mesi di una radicale trasformazione, con la sistemazione di alcuni vecchi giochi, come la carrucola, sempre gettonatissima, e la realizzazione ex novo di un’area giochi inclusiva.

«Abbiamo ampliato le possibilità per i bambini che vengono, anche da fuori paese, a giocare nel nostro bellissimo Pratone – ha detto il sindaco Ambrogio Crespi – Ringraziamo la Regione che ci dato una grossa mano ha sostenuto con un contributo di 29mila euro il progetto costato complessivamente 47mila euro. Aver quasi raggiunto il massimo che la Regione concedeva ai Comune significa che il nostro progetto è stato ritenuto tra i migliori».

All’inaugurazione ha partecipato anche Francesca Brianza, vicepresidente del Consiglio regionale, che ha ringraziato sindaco e Comune nella doppia veste di amministratore regionale e cittadina venegonese.

«Veniamo da mesi complicati, durante i quali siamo stati privati di tante cose e dove anche bambini e giovani sono stati privati cose importanti come l’accesso ai parchi e alle aree giochi – ha detto Francesca Brianza – E allora questa bella giornata è anche un segnale di speranza. Dopo il 26 aprile le restrizioni saranno progressivamente allentate e Venegono sta iniziando con il piede giusto per ritornare ad una vita normale, in sicurezza e con tante cose da offrire ai propri cittadini».

Presente anche l’onorevole Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione cultura scienza e istruzione della Camera. «Ricordo quando sono venuta a Venegono in campagna elettorale per sostenere il sindaco – ha detto – Oggi vedere che le promesse fatte in campagna elettorale si sono concretizzate è veramente una grande soddisfazione. Un grazie alla Regione che è riuscita a mettere in atto quella sinergia virtuosa tra enti, comuni, servizi sociali che dovrebbe essere sempre al centro dell’azione degli amministratori . Oggi c’è tutto quello che fa parte della buona politica».