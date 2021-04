Giornata mondiale della terra e di pulizia al Parco Alto Milanese

Materiale edili e rifiuti di ogni sorta sono stati portati via oggi, 22 aprile, dal Parco Alto Milanese, bersaglio di incivili che scambiano le aree al confine del polmone verde con una discarica a cielo aperto. La pulizia speciale è coincisa con la Giornata della Terra istituita per celebrare l’ambiente e la salvaguardia del pianeta, la cui cura è troppo spesso trascurata. In particolare sono stati gli operatori di Agesp, partecipata del Comune di Busto Arsizio, a raccogliere il pietrisco accatastato in un’area verde periferica non molto distante dalla piazzola ecologica. Trovata anche una panca in marmo vandalizzata e fatta a pezzi. Nell’ultimo mese sono stati stati inoltre smaltiti quattro divani.

Il presidente del parco, Davide Turri, invita a una maggiore civiltà, a un maggiore rispetto per l’ambiente e ringrazia chi è impegnato in questa opera di pulizia, la Protezione Civile, il personale del consorzio e chi segnala gli episodi di abbandono. Sempre in tema di ambiente Turri ricorda anche il divieto di accensione di fuochi nel Pam segnalando un principio di incendio che nella giornata di Pasqua ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti in tempo grazie a una repentina segnalazione.

L’obiettivo ora è quello di intervenire sull’habitat per tutelare e diversificare la fauna all’interno del parco. L’idea è quella di ingaggiare uno specialista.