Tra giornate ecologiche, fioriture spettacolari e appuntamenti on line è in arrivo il weekend

Il caldo di primavera si fa ancora desiderare e il sole farà capolino tra le nuvole. L’invito è a ripulire i boschi per le giornate ecologiche ma anche arte, musica e appuntamenti in diretta web

METEO

PREVISIONI – Weekend all’insegna dell’instabilità. Temperature massime in lieve aumento e clima più mite ma pioggia ancora in agguato con passaggi nuvolosi alternati a schiarite – Leggi l’articolo

EVENTI

VENEGONO SUPERIORE – “Ripuliam Pianbosco”, terzo appuntamento a Venegono Superiore. Terza giornata di pulizie nelle aree boschive di Pianbosco. L’appuntamento, per chiunque voglia partecipare, è per sabato 17 aprile alle 9 fino alle 12,30 – Leggi l’articolo

FAGNANO OLONA – Giornata ecologica in Valle Olona coi volontari di Calimali e Spazio Zero. Dieci gruppi di volontari dell’associazione dei Calimali e di Spazio Zero si sparpaglieranno in vari punti della valle per ripulire dai rifiuti abbandonati – Leggi l’articolo

COMO – La primavera a Villa Carlotta regala lo spettacolo di una camelia bianca rara e perfetta. Scoperto nel parco della villa un nuovo fiore con un’inusuale e notevole geometria a spirale – Leggi l’articolo

TEMPO LIBERO – Dalla via Francisca del Lucomagno alla meditazione, le proposte di Varesecorsi. I quattro appuntamenti culturali gratuiti di questo fine settimana: lo yoga del suono, camminare a due passi da casa, fiori di Bach e meditazione e mindfulness – Leggi l’articolo

VARESE – Per i cento anni della storia del PCI “I Quaderni del carcere” di Antonio Gramsci. Con il patrocinio del Comune di Varese. Interventi di Guja Baldazzi, Vittorio Solanti e Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci di Roma – Leggi l’articolo

BUGUGGIATE – “Piantiamo sostenibilità”: l’impegno dei ragazzi di Buguggiate. Gli studenti della media Pozzi recuperano l’iniziativa di Green School piantumando un gelso e un corniolo il 16 e 17 aprile nei giardini delle scuole – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – “La relazione generosa”: un incontro on line per scoprire la collaborazione con i mecenati. All’interno della rassegna “Incontri d’autore della Biblioteca” e in occasione della mostra “Nel salotto del collezionista” viene presentato sabato 17 il libro di Elisa Bortoluzzi Dubach e Chiara Tinonin – Leggi l’articolo

GALLARATE – Giovanni Boldini in diretta Facebook. L’artista più sensibile e fantasioso della Belle Époque è il protagonista della conferenza di domenica in diretta sul canale del Museo Maga – Leggi l’articolo

BUSTO ARSIZIO – La didattica museale porta i musei di Busto Arsizio a casa dei cittadini: “Nuovi video in arrivo”. «Uno sforzo ulteriore per far conoscere il patrimonio artistico della città e renderlo fruibile anche se, al momento, precluso alle visite» – ha commentato l’assessore a Identità e Cultura Manuela Maffioli – Leggi l’articolo

LIBRI

IL RACCONTO – “La piazzetta di San Lorenzo”. Pubblichiamo il racconto della nostra lettrice Giovanna De Luca. Un racconto breve che vinse due anni fa il VII Premio Letterario Internazionale”Città di Sarzana” nel settore mini racconti – Leggi l’articolo

MUSICA

VARESE – C’è Mozart nel prossimo appuntamento con la stagione concertistica dell’Università dell’Insubria. Venerdì 16 aprile alle ore 17.00 in diretta su YouTube dal vivo nell’Aula Magna varesina dell’ateneo – Leggi l’articolo

CHALLANGE

NOVARA – Alla ricerca di uno slogan per il parco. La proposta del contest da parte dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore – Leggi l’articolo

SECONDE CASE

TURISMO -Seconde case e spostamenti tra regioni: cosa cambia. In Liguria termina il divieto di raggiungere seconde case e imbarcazioni previsto dall’ordinanza del governatore Toti. Torna arancione la Val Vigezzo, uno dei territori maggiormente colpiti dai contagi nell’ultima ondata – Leggi l’articolo

Foto di archivio e Pixabay