Gita “virtuale” a Venezia per gli studenti del liceo Ferraris di Varese

In gita scolastica senza muoversi da casa. Non è certo la stessa cosa: l’esperienza di visitare un luogo insieme ai compagni di scuola e stare fuori casa per qualche giorno è sempre un’esperienza unica, fatta di momenti memorabili. Amicizia, divertimento, gioia non si possono certo sostituire ma c’è una parte della gita di istruzione che si può recuperare. Ed è proprio quella parte che poggia sul valore educativo e formativo di ogni viaggio.

L’idea di sperimentare la gita di classe “ da remoto” è venuta al dirigente del liceo scientifico di Varese Ferraris Marco Zago ed ha trovato subito un’adesione entusiastica da parte del docente di storia dell’arte Antonio Pizzolante: se i ragazzi non possono andare a Vanezia, sarà Venezia a venire nella case dei ragazzi.

Così, il prossimo mercoledì 28 marzo, gli studenti di due terze, I e C, sperimenteranno il tour virtuale dei luoghi simbolo della città, guidati da un’esperta che, da Venezia, racconterà in collegamento streaming i tesori architettonici e pittorici in laguna. Un tour tra palazzi e musei , una lezione di storia dell’arte “ da remoto”.

Le potenzialità della rete vengono così utilizzate a beneficio della conoscenza, superando la barriera del distanziamento sociale che il periodo impone.