Gli alunni del comprensivo Carducci a confronto con lo scrittore Andrea Franzoso

Riceviamo e pubblichiamo l’articolo realizzato dalle docenti del comprensivo Carducci di Gavirate sull’incontro avvenuto tra i ragazzi e lo scrittore Andrea Franzoso lo scorso 29 aprile.

“VIVA LA COSTITUZIONE! PERCHE’ I NOSTRI VALORI NON RIMANGANO SOLO SULLA CARTA”

Andrea Franzoso, l’autore di “#disobbediente”, produzione grazie alla quale un uomo qualunque diventa famoso per aver fatto il proprio dovere in tutta onestà, torna all’ Istituto Comprensivo di Gavirate.

I bambini della scuola primaria “Risorgimento” di Gavirate ed i ragazzi della secondaria di primo grado “Carducci” dell’ Istituto Comprensivo di Gavirate, hanno accolto nuovamente quest’oggi, giovedì 29 aprile, Andrea Franzoso, a conclusione di un percorso di lettura ed approfondimento degli articoli della Costituzione italiana. Un incontro svoltosi in streaming da remoto, data l’emergenza sanitaria, ma, non per questo, meno coinvolgente.

Il volume si intitola “Viva la Costituzione” e presenta, attraverso venti parole-chiave, le fondamenta della nostra Repubblica, attraverso le storie reali di persone qualunque o note per meriti sportivi, professionali o di cronaca.

Andrea Franzoso è un uomo giovane, ma con una vita piena di esperienze sia lavorative che umane; è stato cadetto presso l’ Accademia Militare di Modena per otto anni, da cui si è congedato con il grado di capitano. Ha seguito poi la chiamata vocazionale, vivendo quattro anni nell’ordine dei Gesuiti.

Successivamente ha abbandonato il percorso religioso, scegliendo di lavorare presso un’azienda pubblica di trasporti ed è stato poi autore televisivo. Oggi si occupa di educazione civica e scrive libri per ragazzi, incontrandoli nelle scuole per poter trasmettere storie, ma soprattutto emozioni e valori.

“Finchè si è inquieti, si può stare tranquilli!” Questo il motto personale di Andrea, uomo che comunica positività, amore per il sociale in ogni sua espressione: ambiente, politica, animali, salute, cultura e istruzione.

Andrea incanta il pubblico e conduce i ragazzi attraverso il proprio percorso umano fatto di amore per la letteratura, in particolare quella russa, l’educazione ricevuta in famiglia, le proprie esperienze scolastiche fatte anche di momenti negativi e difficili, come gli atti di bullismo subiti a scuola.

Per un’intera ora, Andrea Franzoso ha accolto e risposto alle domande di alunni di varie età. Ha raccontato di aver conosciuto personalmente tutti i protagonisti delle storie da lui raccontate nell’ultima pubblicazione ed ha anticipato l’uscita di un nuovo volume, in imminente pubblicazione, dedicato alla vicenda umana e giudiziaria di Stefano Cucchi.

La testimonianza di Andrea si inserisce nel percorso annuale del progetto sviluppato dalla Scuola Primaria “Risorgimento” e dalla Secondaria “Carducci” di Gavirate.

Per gli alunni più piccoli, l’albero della Libertà e la carta d’identità del Tricolore, nell’atrio della scuola, testimoniano il percorso fatto di diritti e doveri per essere buoni cittadini.

Per i ragazzi delle scuole medie, l’incontro con Andrea Franzoso, fa seguito all’incontro del 29 marzo con l’autrice e giornalista Sara Magnoli ed alcuni esperti forensi, avvenuto per promuovere un uso consapevole del web.

Esperienze variegate, ma aventi tutte come filo conduttore e scopo finale, la formazione di ragazzi pronti e preparati alle opportunità, ma anche alle insidie del mondo moderno, di cittadini consapevoli e responsabilmente attivi per collaborare alla creazione della società del futuro.

Elisa Lesinigo e Maria Silvana Marrano