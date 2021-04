Gli alunni della Pedotti di Luvinate primi in “sostenibilità e responsabilità”

“La sostenibilità si insegna e si impara: la responsabilità è di tutti”: questo il titolo del concorso vinto dagli alunni della Pedotti di Luvinate, prima tra le scuole partecipanti in tutta la Lombardia, evento promosso nell’ambito del progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS, agenzia pubblica che si occupa di promozione dello sviluppo internazionale, aiuto pubblico ed emergenze umanitarie.

EVENTO DI PREMIAZIONE A LIVELLO NAZIONALE – L’evento di premiazione del concorso si è svolto oggi, 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra: i bambini hanno partecipato ad un incontro di confronto da remoto con bambini di tutte le regioni italiane, con momenti di riflessione e condivisione e con la presentazione di alcune buone pratiche di comportamento sostenibile realizzate nelle scorse settimane. La scuola si è aggiudicata un buono spesa da investire nell’acquisto di materiale didattico.

FAVORIRE CAMBIAMENTI CLIMATICI A PARTIRE DAI GIOVANI – Il progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” ha l’obiettivo di contribuire ad una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cittadini sui contenuti dell’Agenda 2030 favorendo cambiamenti di comportamento e atteggiamenti attivi per la diminuzione dell’impatto antropico sull’ambiente. È realizzato dal Centro per il Volontariato Internazionale (CeVI) di Udine, con un partenariato costituito da gestori dell’acqua – MM Spa (Milano), CAFC (Udine), dal Comune di Milano (Ass. Transizione Ambientale), Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Università di Udine (DPIA); organizzazioni della società civile: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell’Acqua (CICMA), Cittadinanzattiva, People Help the People (PHP), Gruppo Missioni Africa (GMA), Solidarietà e Cooperazione CIPSI.

ATELIER, EKOMURO PER L’IRRIGAZIONE, CALDAIA A BASSO CONSUMO ENERGETICO, CUCINA CREATIVA – “Ci piace realizzare attività laboratoriali in ATELIER dove possiamo esplorare, osservare, sperimentare ed escogitare nuove soluzioni. Secondo i calcoli di CO2 effettuati in collaborazione con Green School –hanno sottolineato i bambini, nel loro racconto dell’impegno a favore dell’ambiente- le emissioni si sono drasticamente ridotte, così come la produzione di rifiuti. A scuola abbiamo inoltre realizzato un Ekomuro per poter irrigare l’orto e il giardino senza sprecare inutilmente acqua potabile. In questo ci viene in aiuto anche l’installazione di una nuova caldaia a basso consumo energetico con l’utilizzo da anni di termovalvole per la regolazione della temperatura sui caloriferi”. Infine, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare “abbiamo indetto un concorso a scuola dal titolo “Cucina creativa” per cui, insieme alle nostre famiglie, abbiamo prodotto video con ricette antispreco creative, utilizzando cibo in avanzo”.