Gli studenti del liceo Candiani tornano in classe, il sostegno dei genitori: “Riprendetevi il futuro”

Il rientro in presenza per i ragazzi del Candiani Bausch, il liceo di Busto Arsizio conosciuto come uno dei poli di creatività del nostro territorio, che per tradizione forma artisti, designer, architetti, musicisti, ballerini, scenografi e persone che fanno della ricerca del bello la loro vita.

Un gruppo di genitori del liceo Artistico Coreutico Musicale Candiani Bausch ha voluto festeggiare il rientro (anche se solo al 50%) dei propri figli dedicando degli striscioni con cuori e parole di incoraggiamento appesi fuori dal liceo. «L’obiettivo è quello di sostenere il disagio degli adolescenti, sollecitare la loro vitalità ormai spenta, combattere la noia e l’apatia che condizionano i loro agiti e che hanno avuto in questi mesi ricadute drammatiche: la dispersione scolastica, il disagio e buchi di apprendimento enormi».

La Dad non è una soluzione e la scuola in presenza deve essere garantita subito a tutti – sostengono i genitori: «Un aspetto positivo di tutto questo è stato il ritrovarsi uniti, e la voglia di sostenere i nostri figli insieme, perché loro sono il nostro futuro, e il futuro non si chiude in una stanza. Come sostengono anche gli esperti del nostro territorio (come il dottor. Pellai) speriamo che ogni scuola, in particolare la nostra, attivi presto delle lezioni all’aperto e possa compensare con modalità nuove quali l’uso del cortile, la creazioni di piccoli gruppi di dad, l’attività artistica, espressiva e fisica curriculare, il danno psicofisico che le scelte governative stanno creando nella fascia di età 14-19 anni, da oltre un anno a questa parte».

Anche i ragazzi portavoce degli studenti e Rappresentanti di Istituto della componente studentesca lanciano un appello: «Noi studenti del Candiani-Bausch viviamo di arte, musica e danza, negli ultimi mesi senza i nostri laboratori ci siamo sentiti vuoti. Alcuni di noi hanno sofferto tanto di questa situazione e purtroppo anche la nostra scuola ha avuto casi di forte disagio. A noi piace pensare al nostro istituto come una scuola molto inclusiva e speriamo che possa tornare a esserlo ancora, al più presto: ci piacerebbe far vivere almeno questi ultimi mesi di scuola in serenità, con le lezioni all’aperto e le nostre tradizionali “giornate dell’arte” di fine anno, non possiamo pensare di dover rinunciare anche a questo».

Il Liceo Candiani

Il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “Candiani-Bausch” è dal 2017 scuola polo regionale per l’implementazione di laboratori territoriali e di progettualità per lo sviluppo dell’area musicale, coreutica e teatrale, relativa ai temi della creatività in rete con le scuole aderenti alla Rete SMIM della provincia di Varese, di cui è scuola capofila sino all’anno 2018/19. Il Liceo ha collaborato con la Rete dei Licei Musicali e Coreutici della Lombardia che ha riconosciuto alla scuola la funzione consolidata di polo promotore della creatività. Tutte le informazioni sul

sito istituzionale: https://www.artisticobusto.edu.it/