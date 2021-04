Gli trovano in casa a Luino un cellulare rubato, la polizia denuncia un ventiseienne per ricettazione

La vittima del furto di un telefono aveva denunciato, la polizia ha attivato le indagini che hanno permesso di ritrovare l’apparecchio che dietro di sé ha lasciato una miriade di tracce: rimanendo acceso non è stato difficile risalire alla posizione.

Quindi nella giornata di ieri, giovedì 15 aprile, la polizia di Frontiera di Luino ha denunciato in stato di libertà un ventiseienne di nazionalità ecuadoregna, regolare e residente in provincia, per ricettazione di un telefono cellulare.

L’oggetto era stato rubato ad un diciassettenne mentre giocava a pallavolo in un parco pubblico di Germignaga.

Gli agenti hanno accertato che il telefono, subito dopo il furto, aveva continuato a funzionare e lo hanno recuperato all’interno dell’abitazione dell’ecuadoregno a seguito di perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Varese.

L’uomo è stato denunciato e dovrà rispondere del reato di ricettazione.