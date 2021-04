Gran Fondo Tre Valli Varesine, ultimi giorni per iscriversi

La Gran Fondo Tre Valli Varesine completa il primo lustro della sua storia.

L’appuntamento è confermato per domenica 3 ottobre e sarà valido quale prova dell’UCI Gran Fondo World Series, che nella stagione 2022 assegnerà le maglie iridate nuovamente in Italia, a Trento, in occasione della Leggendaria Charly Gaul, inoltre la manifestazione è inserita per il 2021 nel contesto del Circuito Coppa Piemonte.

Le iscrizioni per partecipare alla gran fondo e alla sfida contro il tempo, prevista sabato 2 ottobre, possono essere effettuate online tramite il portale ENDU e fino alla data del 30 aprile 2021 potranno essere validate con una quota particolarmente vantaggiosa: Crono individuale (2 ottobre) – € 30,00 Gran Fondo (3 ottobre) – € 40,00 Combinata Crono + Gran Fondo – € 60,00.

Lo staff della Società Ciclistica Alfredo Binda è al lavoro per regalare a tutti i partecipanti delle giornate memorabili nel Varesotto. Due i percorsi, di 103 (medio) e 130 chilometri disegnati tra le valli e i laghi della provincia di Varese conosciuta ciclisticamente per la Tre Valli Varesine per professionisti, competizione che quest’anno nella giornata di martedì 5 ottobre festeggerà la sua edizione numero 100.

Due le particolarità che sono state il fiore all’occhiello di questo evento e che verranno riproposte nell’edizione del 2021. La sicurezza, con entrambi i tracciati chiusi al traffico per cinque ore, e la suddivisione delle griglie di partenza per categoria. Caratteristiche che contribuiscono all’unicità della Gran Fondo Tre Valli Varesine.

Tutte le notizie sulla manifestazione sono a disposizione sul sito www.trevallivaresine.com/granfondo/