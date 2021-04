Incendi, ricoveri e il rientro a scuola nel podcast del 6 aprile

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 6 aprile e scelte per voi dalla redazione.

È stata riaperta la bretella autostradale in ingresso a Varese, chiusa dal gennaio scorso per consentire i lavori di riqualificazione dell’accesso al capoluogo. Dopo l’inaugurazione delle due nuove rotonde tra via Gasparotto e viale Europa, prosegue il percorso che porterà la città giardino ad avere un nuovo sistema viabilistico per chi entra ed esce da Varese. Mercoledì è in programma la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto esecutivo che disegnerà la completa riqualificazione di largo Flaiano.

Sono giorni di grande impegno per i vigili del fuoco chiamati a domare diversi focolai nei boschi dell’alto varesotto. Roghi sono stati segnalati da Marzio a Bedero valcuvia e Mondonico. Incendi anche attorno a Lisanza e a Santa caterina di Leggiuno. Le fiamme sono state spente ma piccoli focolai si sono riattivati alimentati dalle raffiche di vento.

Si rientra in aula. mercoledì 7 aprile, tronerà in classe in presenza dopo un mese di lockdown quasi il 66% degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie di tutta Italia. In Provincia di Varese saranno solo i bambini tra i 3 e i 6 anni delle scuole dell’infanzia quelli delle primarie e gli iscritti alle prime classi delle medie. Tutti gli altri studenti continueranno con la didattica a distanza.

Sono ancora in aumento i degenti ricoverati per Covid negli ospedali del territorio. I numeri, però, sono di poco superiori a quelli della scorsa settimana, segnale che i contagi stanno rallentando: nei presidi della Sette Laghi sono 410 mentre l’Azienda Valle Olona assiste 243 persone.

Nella giornata di Pasquetta tre ragazzi della Mara Salvatrucia, una gang sanguinaria ben conosciuta da tutti i salvadoregni, hanno rapinato una coppia di connazionali sul treno da Milano a Varese. L’intervento della Polizia Ferroviaria li ha arrestati alla fermata di Gallarate.

La Camera di Commercio di Varese annuncia misure a sostegno del turismo. Nuovi bandi saranno pubblicati a partire dalla metà di aprile e fino all’estate e andranno a supportare gli operatori di uno dei settori più dinamici del territorio ma anche più duramente colpiti. Difficoltà che emergono nettamente dai dati relativi al 2020, con un crollo dei principali indicatori: 500mila arrivi (-65% rispetto all’anno precedente) e 949mila pernottamenti (-58%). Le misure riguarderanno interventi diretti, come il finanziamento ai consorzi e indiretti per incentivare lo sviluppo dell’indotto attraverso l’organizzazione di eventi turistici e culturali.