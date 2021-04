Incendio in Valle Cannobbina, i Vigili del Fuoco recuperano tre persone rimaste isolate

Nel pomeriggio di oggi 7 aprile l’equipaggio del Drago 80 di stanza a Malpensa, ha effettuato un intervento di soccorso nella zona della Val Canobbina (VCO).

Tre persone ed un cane, sono rimaste isolate in varie frazioni a causa di un vasto incendio boschivo che sta tuttora interessando l’area.

L’equipaggio del Drago 80 è decollato dal reparto volo Lombardia, su richiesta del DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) dei vigili del fuoco del comando di Verbania. Gli aerosoccorritori hanno individuato le persone e le hanno recuperare, sia in hovering che con l’ausilio del verricello; successivamente sono state portate più a valle in una zona sicura.

L’incendio in Val Canobbina è scoppiato questa mattina con nubi di fumo visibili fino alla sponda del Varesotto. Sul posto sono intervenuti ottanta operatori del corpo Aib, non solo in Val Cannobina ma anche a San Carlo Canavese, Salmour e a Caprile, dove la situazione al momento è molto delicata a causa del vento.