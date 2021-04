Incidente in via Gasparotto a Varese, ferita una ragazza di 16 anni

Quindici giorni fa un ottantenne non è sopravvissuto, questa volta la ragazza in sella alla moto se la caverà ma nel tratto di via Gasparotto che passa sotto il cavalcavia della Statale è il secondo incidente in 15 giorni.

Una ragazza di 16 anni, a bordo della sua moto, si è scontrata con un auto attorno alle 2o di questa sera, domenica, in una giornata molto tranquilla dal punto di vista del traffico.

La giovane è stata trasportata al vicino ospedale di Circolo in codice giallo. Sul posto un’ambulanza dell’Sos Malnate, l’automedica, che ha fatto rientro in codice verde, e la Polizia Locale.