Incidente in via Gasparotto a Varese, un anziano muore investito da una moto

Drammatico incidente poco dopo le 13 di venerdì a Varese. Un anziano è morto dopo essere stato investito da uno scooter poco dopo ila ponte della ferrovia di via Gasparotto, per chi sale da viale Europa. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato in condizioni gravissime all’ospedale dove i sanitari hanno constatato il decesso.

La via Gasparotto è rimasta chiusa per circa un’ora per permettere le operazioni di soccorso.